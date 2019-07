Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Visita do Executivo ao Secretariado do Rally Vinho Madeira

Esta quarta-feira, pelas 15 horas, a tradicional visita do Executivo da Câmara Municipal do Funchal ao Secretariado do Rally Vinho Madeira, ao Madeira Tecnopolo.

Tomada de Posse da Mesa da Secção de Tecnologias

Esta quarta-feira realiza-se a tomada de posse da Mesa da Secção de Tecnologias da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF-CCIM), a ter lugar amanhã, pelas 16h30, nas instalações da ACIF-CCIM.

Tomada de posse dos órgãos socais da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa na cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz para o quadriénio 2019/2023, pelas 19 horas, no salão paroquial de Santa Cruz, junto à Igreja Matriz de Santa Cruz.

Albuquerque visita a Quinta Magnólia

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita esta quarta-feira, pelas 17 horas, a Quinta Magnólia, que foi alvo de uma profunda reabilitação de espaços desportivos e de lazer. Na mesma ocasião, será aberta oficialmente um dos maiores projectos de Arte Contemporânea já realizados na Madeira, a exposição ‘Em Viagem’.

SRIAS e NOS assinam Acordo de Boa Conduta

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), através do Serviço de Defesa do Consumidor (SDC) e a NOS Madeira Comunicações, S.A. irão estabelecer um Acordo de Boa Conduta, esta quarta-feira, pelas 11h30, no auditório da SRIAS.

Através deste acordo, o objectivo é manter e consolidar uma relação de confiança e de respeito recíproco, colaborando, de forma harmoniosa, nas áreas de mútuo interesse, tendente ao equilíbrio das relações de consumo.

Beneficiação de caminhos florestais – Ponta do Sol

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, e o presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, visitam esta quarta-feira, pelas 12 horas, os trabalhos que decorrem no Concelho da Ponta do Sol, numa zona da Estrada Regional que liga os Canhas ao Paul da Serra.

Assinatura de protocolo entre a CMF e a Associação de Natação da Madeira

Realiza-se esta quarta-feira, pelas 11h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, uma conferência de imprensa para a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e a Associação de Natação da Madeira, com vista ao apoio à realização dos Campeonatos Nacionais de Natação de Juvenis e Absolutos, no Funchal. O vereador do desporto na CMF, João Pedro Vieira, e o presidente da ANM, Avelino Silva, estarão presentes na ocasião.

