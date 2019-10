Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Apresentação da IV Maratona Internacional da Madeira em Patins

A Câmara Municipal do Funchal apresenta amanhã a IV Maratona Internacional da Madeira em Patins, um evento que conta com o apoio da autarquia. O Vereador do Desporto na CMF, João Pedro Vieira, estará presente na ocasião.

CDU defende Feira do Santo da Serra

A CDU organiza uma iniciativa política em defesa da Feira do Santo da Serra, diante do edifício da Câmara Municipal de Santa Cruz, às 10h15.

Grupo Parlamentar do PS reúne-se com SPM

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira reúne-se com o Sindicato dos professores da Madeira, pelas 14h30, na sede do Sindicato.

Eduardo Jesus inaugura exposição

No âmbito do programa museológico de requalificação do Museu de Fotografia da Madeira, o Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, inaugura, às 18 horas, na Rua da Rua da Carreira, n.º 43, a exposição temporária intitulada ‘Imagens Nómadas 1860-1940’.

Com a curadoria de Emília Tavares e Margarida Medeiros, a exposição complementa o ‘Congresso Internacional: Fotografia e Viagem’, que irá decorrer no Funchal nos próximos dias 24 e 25 no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Pedro Calado na Reitoria da UMa

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, participa, pelas 9h30, na sessão de abertura da Jornada Técnica para os Beneficiários de Projectos Aprovados na 2.ª Convocatória do Programa de Cooperação Territorial NTERREG MAC 2014-2020, evento que decorrerá no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira – Colégio dos Jesuítas.

Entrega de prémios aos melhores alunos da Escola da Torre

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, em Câmara de Lobos, vai premiar os melhores alunos numa cerimónia a decorrer às 14h30, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos. Desde o ano letivo de 2011/2012 o Conselho da Comunidade Educativa da Escola instituiu o Prémio de melhor aluno com o intuito de premiar o mérito dos alunos e incentivá-los não só a ter um bom desempenho escolar, mas ainda incitá-los a desenvolverem as suas capacidades no âmbito do saber ser e saber estar.

Peça de teatro ‘Ensaio de Fundo’

No âmbito das Comemorações das Semana da Igualdade de Género, o Teatro Baltazar Dias, no Funchal recebe, pelas 21 horas, o espectáculo ‘Ensaio de Fundo’ que nasce do projecto final de licenciatura de Ana Sofia Cunha, Raquel Crisóstomo e da madeirense Ana Sofia Nóbrega, representado no espaço Escola de Mulheres – Oficina de Teatro em Julho, deste ano. O espectáculo foi encenado a partir de uma da selecção de textos de Inês Pedrosa e do dramaturgo hispano-argentino Rodrigo Garcia, que esboçam o retrato das mulheres em Portugal e da violência contra as mulheres.