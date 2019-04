Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Apresentação do Pestana Churchill Bay

A primeira pousada do Pestana Hotel Group na ilha da Madeira é apresentada esta quarta-feira, às 10h30, em Câmara de Lobos, com a presença de Pedro Coelho, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Paulo Prada, administrador do Pestana Hotel Group (PHG) para a área da Madeira e Luís Castanheira Lopes, administrador do PHG e presidente das Pousadas de Portugal.

Durante a visita à obra será apresentada a estratégia e o impacto social e económico do investimento da marca Pousadas de Portugal na região, no âmbito do projecto de reconversão dos antigos edifícios da Lota e dos Paços do Concelho de Câmara de Lobos.

Reunião da Comissão Permanente de Concertação Social

Realiza-se esta quarta-feira, no auditório da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, uma reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS), integrada no Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira, na qual estará presente a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

As declarações à comunicação social estão previstas para as 11h30.

Visita ao Ovo Girão

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, visita esta quarta-feira, pelas 12 horas, as instalações do Grupo Ovo Girão.

Albuquerque visita Serviço de Hemato-Oncologia

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11 horas, o Serviço de Hemato-Oncologia, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O objectivo desta visita é fazer um balanço à actividade produtiva do serviço e apresentar a nova estrutura organizacional, implementada no passado dia 1 de fevereiro, que dividiu o Serviço de Hemato-Oncologia em duas unidades funcionais: Unidade de Oncologia Médica e Unidade de Hematologia Clínica.

Ireneu Barreto recebe UGT-Madeira

O representante da República para a Madeira, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 15h30, no Palácio de São Lourenço, a direcção da UGT-Madeira.

Conferência ‘Autonomia e o Governo Regional’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, profere quarta-feira, pelas 16h15, uma conferência subordinada ao tema ‘Autonomia e o Governo Regional’, no âmbito do programa do Curso de Defesa Nacional 2018/2019, no Salão Nobre do Governo Regional.

‘Memória e Gratidão’

Apresentação da obra ‘Memória e Gratidão’, da autoria do bispo emérito do Funchal, D. António Carrilho, na Igreja do Colégio, pelas 19h30.

Na cerimónia de apresentação do livro estarão presentes o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o representante da República para a Madeira, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto.