Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Apresentação da 2.ª edição do Festival Italiano

Esta quarta-feira realiza-se, pelas 12 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, uma conferência de imprensa destina a apresentação da 2.ª edição do Festival Italiano, uma organização conjunta entre a Associação Sapori Italiani, a Câmara Municipal do Funchal e a Mercearia dos Avôs, com vista a divulgar a gastronomia italiana.

Campanha de prevenção dos incêndios florestais

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, juntamente com o presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, realiza esta quarta-feira, pelas 12h00, no espaço InfoArt, na Avenida Arriaga, uma conferência de imprensa para apresentação da campanha de prevenção dos incêndios florestais 2019: ‘Uma floresta segura, depende de todos nós!’.

A campanha decorrerá entre o início de junho e o fim de outubro.

Dia Internacional de Esclerose Múltipla

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa esta quarta-feira na conferência alusiva ao Dia Internacional de Esclerose Múltipla, pelas 8h30, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Uma iniciativa do Serviço de Neurologia do Serviço de Saúde da Madeira.

Novo Consulado da Eslovénia na Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará, pelas 18 horas, na Avenida Arriaga, na abertura das instalações do novo Consulado da Eslovénia na Madeira, num evento que contará também com a presença do embaixador da República da Eslovénia em Portugal, Matjaz Longar. O cônsul honorário da Eslovénia na Madeira é João Maurício Marques.

‘Registo Internacional de Navios da Madeira’ e o seu papel na economia

A Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) e o IPTL – Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira organizam, esta quarta-feira, palestras organizadas para debater o ‘Registo Internacional de Navios da Madeira’ e o seu papel na economia regional.

A iniciativa arranca às 10 horas, no Colégio do Marítimo, com três intervenções relacionadas com o MAR, a formação no sector da marinha mercante e a qualidade e segurança a bordo dos navios.

Apoio às juntas do Porto Moniz

Decorre esta quarta-feira, uma cerimónia de assinatura dos protocolos execução com as juntas de freguesia do concelho do Porto Moniz, que terá lugar, pelas 10h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Porto Moniz.

Apresentação da ‘Semana Regional das Artes’2019’

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, esta quarta-feira, pelas 11h30, na apresentação pública da ‘Semana Regional das Artes’2019’, que terá lugar no Design Centre Nini Andrade Silva.

‘Exposição da Saúde’

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, irá acompanhar dois grupos de alunos à ‘Exposição da Saúde’, no Colégio dos Jesuítas (sala dos arcos), esta quarta-feira. O primeiro grupo visita a exposição às 10 horas, e o segundo grupo, alunos de enfermagem da Escola São Jose Cluny, pelas 10h30.

A exposição, inaugurada no dia 20 de maio, esboça um panorama cronológico da história da Saúde na Madeira através da exibição de peças, provenientes dos Centros de Saúde da Região, de alguns serviços clínicos do Hospital Central do Funchal, do Laboratório de Saúde Pública e ainda algum material gentilmente cedido pela Escola São José Cluny e pelas Casas de Saúde Mental.

Esta exposição enquadra-se no programa oficial da Saúde no âmbito das Comemorações dos 600 anos do descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

Visita à sede da ACREDITAR

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, visita o Núcleo Regional da Associação ACREDITAR - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, pelas 12 horas, na sede localizada na Avenida Luís de Camões, no Funchal.

Feira do Livro do Funchal

A 45.ª edição da Feira do Livro do Funchal decorre até 2 de Junho, na placa central da Avenida Arrigada. A poesia será ‘rainha’ na edição 2019, que contará com 25 livreiros e 62 autores, sobressaindo as presenças de Alice Vieira, Itamar Vieira Júnior, Afonso Cruz, Valério Romão e Irene Pimentel.