Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Conselho de Governo

O Governo Regional reúne-se esta quarta-feira na Quinta Vigia. As conclusões do Conselho de Governo serão apresentadas pelas 12 horas na sala de imprensa.

Visita aos novos balneários de apoio à praia do Porto Santo

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visita esta quarta-feira, pelas 10 horas, as novas infra-estruturas de apoio à praia do Porto Santo, no Ribeiro Salgado e nas Pedras Pretas.

Inauguração do novo elevador da Barreirinha

Esta quarta-feira, pelas 10h30, será inaugurado o novo elevador do Complexo Balnear da Barreirinha. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião.

Abertura das inscrições para a Cidade do Empreendedor 2019

Esta quarta-feira, pelas 12 horas, realiza-se, na sede da Associação de Jovens Empreendedores da Madeira, no Centro Comercial São Pedro - loja 5, a conferência de imprensa de apresentação e abertura das inscrições para a Cidade do Empreendedor 2019.

CDU entrega lista de candidatos pelo círculo da Madeira à AR

A CDU procede esta quarta feira, pelas 11 horas, à entrega da lista de candidatura às próximas Eleições Legislativas Nacionais para a eleição de deputados pelo Círculo desta Região à Assembleia da República, no Tribunal do Funchal.

Apresentação da Rota da Cana-Sacarina e do Rum da Madeira

Cerimónia de lançamento e apresentação da Rota da Cana-Sacarina e do Rum da Madeira, pelas 11h30, no Museu Quinta das Cruzes – Funchal.