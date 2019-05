Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

‘Projecto InclusivaMente: Direitos Humanos no envelhecimento e na saúde mental’

A Fundação Vasco Vieira de Almeida e a EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-Pobreza, em parceria com a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS) promovem, esta quarta-feira, pelas 14h15, no auditório da SRIAS, o ‘Projecto InclusivaMente: Direitos Humanos no envelhecimento e na saúde mental’.

Trata-se de um programa de capacitação e coaching sobre o enquadramento jurídico da intervenção das entidades da economia social que atuam na área da prestação de cuidados a pessoas idosas, dependentes e/ou com capacidade diminuída.

Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da Casa do Povo de Boaventura

Terá lugar, esta quarta-feira, pelas 18 horas, a tomada de posse dos novos órgãos sociais da Casa do Povo de Boaventura.

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente na cerimónia.

IV concurso ‘Eu represento a minha História...’

A Secretaria Regional de Educação, através do Projecto História da Madeira da Direcção Regional de Educação, organiza o 4.º concurso ‘Eu represento a minha História...’ que terá lugar, esta quarta-feira, no auditório da Escola da Apel, entre as 9h30 e as 13 horas, e cujo objectivo é promover o conhecimento e a valorização da História e Cultura Regionais.

O concurso, este ano subordinado ao tema ‘A Madeira e o Mar – 600 Anos de História’, abrange diferentes formatos, desde música, dança, teatro e vídeo, e destina-se aos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário da Madeira. Nesta edição, serão apresentados trabalhos que envolveram a participação de cerca de 125 alunos e 30 professores.

Apresentação DLR sobre descongelamento carreiras enfermeiros

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside esta quarta-feira, pelas 15h30, à apresentação da proposta de Decreto Legislativo Regional a submeter à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que aprova o descongelamento das carreiras dos enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, no Salão Nobre do Governo Regional.

A iniciativa do executivo abrange todos os enfermeiros da Região Autónoma – cerca de 1500 – apresentando um impacto orçamental na ordem dos 4 milhões de euros.

Campanha PSD – Europeias 2019

Esta quarta-feira, terá lugar, pelas 12.15 horas, junto às instalações da Empresa Iberotrade, na Rua do Ribeirinho de Baixo, 8 A, 1º andar, Sala D (próximo ao Centro Comercial Anadia), Funchal, uma conferência de imprensa subordinada ao Centro Internacional de Negócios da Madeira. Conferência que estará a cargo da candidata social-democrata Cláudia Monteiro de Aguiar.

Campanha Coligação Basta- Europeias 2019

Esta quarta-feira, há uma acção de campanha da Coligação Basta que se desloca à Madeira.

Esta visita, de apenas um dia, contará com a presença dos líderes da Coligação André Ventura, Sofia Afonso Ferreira e Manuel Matias e terá o seguinte programa, especialmente pensado para o convívio directo com a população.

Pelas 11 horas, há uma arruada no Mercado que seguirá depois pela Rua Fernão de Ornelas, Praça Amarela e Avenida Arriaga.

E pelas 19h30, acontece o jantar com simpatizantes no restaurante ‘O Lagar’ em Câmara de Lobos

Neste evento os simpatizantes terão ocasião de ouvir as principais propostas da Coligação BASTA nos discursos dos líderes presentes

Agenda do Representante da República para a Madeira

O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 12h15, no Palácio de São Lourenço, o Chefe de Estado Maior da Força Aérea, General Joaquim Borrego.

Apresentação da Festa do Desporto Escolar

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, esta quarta-feira, pelas 11 horas, na conferência de imprensa de apresentação pública da Festa do Desporto Escolar 2019, que terá lugar no Centro Comercial Madeira Shopping.

A Festa do Desporto Escolar, que decorre entre os dias 28 e 31 de maio, subordinada ao tema dos 600 anos da descoberta da Madeira, tem como objectivo divulgar o trabalho desenvolvido no domínio educativo e desportivo na Região Autónoma da Madeira, destacando a importância do desporto enquanto veículo privilegiado de promoção do bem-estar e de inclusão social.

Caminho agrícola Fonte do Pinheiro

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 16 horas, na Ribeira Brava, as obras, agora concluídas, de construção do caminho agrícola da Fonte do Pinheiro, na Ribeira Brava.

MadeiraShopping recebe ‘UMa Ponte de Esparguete’

O centro comercial MadeiraShopping inaugura, esta quarta-feira, ‘UMa Ponte de Esparguete’, uma exposição que dá destaque ao mundo da engenharia e da física.

As construções vencedoras serão exibidas no Piso 1 (Espaço ApontARTE) e estarão em exposição entre os dias 22 de maio a 3 de junho.