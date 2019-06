Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Inauguração Pestana Churchill Bay

Pestana Churchill Bay, a primeira Pousada do Pestana Hotel Group na ilha da Madeira, é inaugurada esta quarta-feira, às 19h30, na presença da bisneta de Winston Churchill, Jennie Churchill.

A cerimónia conta ainda com a participação do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, e do presidente do Pestana Hotel Group, Dionísio Pestana.

O evento inaugural é também marcado por um concerto com quatro tenores na baía de Câmara de Lobos, animação de rua e um espectáculo de fogo de artifício.

Contrato de patrocínio entre a ACIF e a ECM

Esta quarta-feira, decorre a sessão de celebração do contrato de patrocínio entre a ACIF –CCIM e a ECM, no âmbito da Expomadeira 2019, a terá lugar, pelas 16 horas, nas instalações da associação.

Audiência ao comandante da GNR

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebe, pelas 12 horas, na Quinta Vigia, em audiência para apresentação de cumprimentos e no âmbito das comemorações dos 10 anos da criação do Comando Territorial da Madeira da GNR, o comandante operacional da Guarda Nacional Republicana, tenente-general Nuno Augusto Teixeira Pires da Silva.

Plenário Sindical - SPM

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) leva a cabo um plenário sindical que se realizará esta quarta-feira, nas suas instalações. Pelas 17 horas serão prestadas declarações sobre a conclusão dos processos de avaliação e os seus efeitos nas progressões dos docentes da Madeira.

Pedro Calado participa no ‘Conversas Soltas’

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, participa como orador, esta quarta-feira, a partir das 10 horas, na Praça do Município, na segunda edição de ‘Conversas Soltas’, evento integrado na ‘BOX Santander Advance Empresas’.

Formação: ‘Playground: first steps on ESC’

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participará, esta quarta-feira, pelas 9h30, na sessão de abertura da formação: ‘Playground: first steps on ESC’, que terá lugar no Hotel Four Views Baía.

Exposição ‘Madeira Curtas’

A exposição ‘Madeira Curtas’ ficará patente ao público a partir desta quarta-feira, pelas 11 horas, no Museu de Electricidade - Casa da Luz, até 20 de julho de 2019. Esta exposição, promovida pela Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação, apresenta uma retrospetiva dos 23 filmes que se destacaram ao longo das nove edições, nas várias categorias, no concurso de curtas-metragens e expõe os cartazes de todas as edições.