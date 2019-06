Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Altares de São João

Esta quarta-feira, pelas 18 horas, realiza-se a abertura da edição 2019 dos Altares de São João, um evento da Câmara Municipal do Funchal que vai decorrer na Praça do Carmo e ruas envolventes. O percurso começará, tal como é tradição, na Travessa dos Reis, e contará com a presença do presidente Miguel Silva Gouveia e do Executivo Municipal.

Visita ao Serviço de Imagiologia

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, visita o Serviço de Imagiologia, pelas 12 horas, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Apresentação do SI Valorizar 2020

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside esta quarta-feira, pelas 11h30, à cerimónia pública de apresentação do SI Valorizar 2020, a ter lugar no Salão Nobre do Governo Regional.

Ireneu Barreto recebe CNE

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto recebe, pelas 15 horas, no Palácio de São Lourenço, a Comissão Nacional de Eleições (CNE), em audiência.

Campanha: ‘Dê Uma Tampa à Indiferença’

A Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira e Associação Sem Limites irão receber uma grande quantidade de tampinhas no âmbito da campanha ‘Dê Uma Tampa à Indiferença’.

Trata-se de uma parceria entre o Grupo Pestana e a Escola dos Salesianos, que recolheram muitas tampas ao longo do ano lectivo, motivando a solidariedade entre as crianças e jovens.

A entrega de tampas ocorrerá nas Escola dos Salesianos, pelas 14h30 e contará com a presença do presidente da associação, Filipe Rebelo.

Protocolo entre o Porto Moniz e os taxistas

Cerimónia de assinatura dos protocolos cooperação entre a autarquia do Porto Moniz e os taxistas. A ocasião terá, pelas 15h30, no Salão Nobre dessa câmara.

Este apoio, concedido pelo Município, será efectivado com dez industriais de táxi, detentores de praça no concelho, e tem por objectivo a promoção da imagem do Porto Moniz nas viaturas daqueles profissionais.

Reunião de Câmara CMF

Reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal, onde haverá espaço, pelas 13 horas, para a recolha de declarações do Executivo, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Conselho do Governo

O conselho do Governo Regional reúne-se esta quarta-feira, pelas 15 horas, na Quinta Vigia. Pelas 17 horas haverá declarações na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Dia do Concelho da Calheta

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside esta quarta-feira, pelas 18 horas, à sessão solene do Dia do Concelho da Calheta, a ter lugar no Porto de Recreio daquela vila.