Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Susana Prada visita intervenção florestal

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, visita ao início da tarde, pelas 12 horas, os trabalhos de uma intervenção florestal num terreno privado, com 9 hectares, no Caminho do Meio, São Gonçalo, apoiada através do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM2020).

O ponto de encontro está marcado para a Choupana, junto ao Estádio da Madeira.

Albuquerque entrega quatro veículos florestais de combate a incêndios

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside esta tarde, às 14.30, em Machico, no quartel dos Bombeiros Municipais locais, à cerimónia de entrega de quatro veículos florestais de combates a incêndios.

Os quatro veículos florestais de combate a incêndios florestais (VFCI) serão entregues às seguintes corporações: Machico; Câmara de Lobos; Ribeira Brava e Ponta do Sol; Calheta

A aquisição destes veículos representa um importante reforço operacional do combate aos incêndios florestais e a compra faz parte de uma aquisição global de 35 Viaturas de Apoio Técnico e Especializado, para cedência aos bombeiros da RAM, feita pelo Governo Regional, desde 2015 até à presente data.

Miguel Albuquerque visita Campo Experimental dos Cardais

Mais tarde, às 16 horas, Albuquerque visita a obra de recuperação do Campo Experimental dos Cardais, em São Vicente.

O investimento global da requalificação do Campo dos Cardais ascende a 116.410,97 euros, sem IVA incluído, englobado a área experimental e a construção de um armazém de apoio (investimento de 96.758,97 euros, mais IVA, assumido na totalidade pelo Governo Regional).

A área do campo experimental resulta de um investimento de 19.652 euros, a que acresce IVA, sendo 50% do regime de apoio à restruturação e reconversão das vinhas da UE e os outros 50% do IVBAM.

Recorde-se que o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas candidatou-se ao Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão das Vinhas (RARRV) para a replantação de algumas parcelas com vinhas que têm idades que podem ir até aos 35 anos, no Campo Experimental dos Cardais.

PSD apresenta Festa do Chão da Lagoa

O Secretariado do PSD/Madeira realiza, nesta quarta-feira, pelas 14h30, na Herdade do Chão da Lagoa (no recinto da Festa com entrada pelo portão sul, junto ao Restaurante Abrigo do Pastor) uma Conferência de Imprensa destinada a apresentar a Grande Festa do Chão da Lagoa, marcada para o final deste mês.

Documentário Biográfico sobre João Carlos Abreu

O ex-Secretário Regional do Turismo, João Carlos Abreu, será homenageado comum documentário biográfico da autoria da Eventos & Sonetos, cuja apresentação está marcada para esta quarta-feira, 3 de Julho, às 19 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

Quarteto de Cordas Atlântico com Clarinete e Oboé

O Quarteto de Cordas Atlântico, com Clarinete e Oboé, formado por músicos da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), actua esta quarta-feira, no Belmond Reid’s Palace, no Funchal.

Nesta performance musical que junta os instrumentos de corda ao clarinete e oboé, destaque para as interpretações de ‘Quinteto com clarinete em Lá maior’, de Mozart, obra de referência nesta formação musical, assim como o ‘Interlúdio para quarteto de cordas com oboé’, de Gerald Finzi.

Formado por quatro instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, o Quarteto Atlântida convidou dois colegas do naipe das madeiras para esta performance, marcada para as 21h30.

Os bilhetes estão disponíveis na recepção do Belmond Reid´s Palace e custam 20 euros - inclui uma bebida no Cocktail Bar.