Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Ministro da Defesa visita a Região

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, vai estar, esta quarta-feira, na Madeira, para uma visita oficial. O governante será recebido, às 10h30, pelo Representante da República, Ireneu Barreto, no Palácio de São Lourenço e terá uma reunião com o presidente do Governo Regional.

Esta é a primeira visita à Madeira de João Gomes Cravinho que substituiu Azeredo Lopes na pasta de Defesa. Durante o dia deverá conhecer as várias unidades da Zona Militar da Madeira.

Visita à Loja do Cidadão e apresentação do Orçamento Participativo na Calheta

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita esta quarta-feira, pelas 14h15, a Loja do Cidadão, na Avenida Arriaga.

Com esta visita, o responsável assinala a abertura de dois novos serviços na Loja do Cidadão, precisamente, um espaço de atendimento da Águas e Resíduos da Madeira (ARM) e, outro, o ‘Balcão do Brexit’.

À tarde, pelas 18h30, Pedro Calado prossegue com as sessões de apresentação do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira, desta feita, na Casa da Mudas, na Calheta.

Tranquada recebe alunos do ‘APELarte 2019’

O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, recebe, pelas 15h30, o director Geral da APEL, Padre Fernando Gonçalves e os alunos do curso de Artes Visuais da Escola da APEL, que participaram na Exposição ‘APELarte 2019’, patente no átrio da Assembleia Legislativa.

Projeto SST – Space Surveillance and Tracking

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside esta quarta-feira, pelas 12h30, no Salão Nobre do Governo Regional, à cerimónia de apresentação do protocolo entre a Região Autónoma da Madeira e a República, no âmbito do Projecto SST – Space Surveillance and Tracking.

Iniciativa política - JPP

O Juntos pelo Povo (JPP) vai realizar uma conferência de imprensa, esta quarta-feira, pelas 18 horas, junto ao parque de estacionamento da Marina do Lugar de Baixo - Ponta do Sol, tendo como tema: ‘Actualidade política’.

Iniciativa política - CDU

A CDU promove esta quarta feira uma iniciativa política regional sobre ‘Os Ácaros da Região, a ter lugar no Porto Santo, às 11h15, junto às instalações em que está a ser desenvolvido o projecto ‘Das algas/biocombustível’, na saída do Porto de Abrigo, onde intervirá Edgar Silva, coordenador regional e cabeça de lista da CDU nas próximas Eleições Regionais.

Acordo de Boa Conduta entre a SRIAS e a NOS

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), através do Serviço de Defesa do Consumidor (SDC) e a NOS Madeira Comunicações, irão estabelecer um Acordo de Boa Conduta, esta quarta-feira, pelas 11h30, no auditório da SRIAS.

‘SantaCurtas 2019’

Apresentação Pública do ‘SantaCurtas 2019’- Festival de Cinema em Auditório ao Ar Livre, a ter lugar, pelas 18:00, na Casa da Cultura de Santa Cruz.

‘Memória e identidade Insular’

Apresentação do Livro ‘Memória e identidade Insular – Religiosidade, Festividades e Turismo, nos Arquipélagos da Madeira e Açores’, obra coordenada pelo madeirense Duarte Chaves, investigador e secretário do Centro de História de Além Mar, na Universidade dos Açores, que já ganhou o Prémio Lusitânia-História de Portugal da Academia Portuguesa de História.

Evento terá lugar, pelas 18 horas, no auditório Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira, no Funchal.