Sábado é dia de 1.º Torneio Militar de Paraquedismo e de baptismos de voo

Realiza-se no dia 1 de Junho, sábado, na Praça do Povo no Funchal o 1.º Torneio Militar de Paraquedismo na modalidade de Precisão de Aterragem e baptismos de voo a crianças dos 10 concelhos da Madeira, no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

Eis o programa:

10 horas – Início da competição com o 1º salto de paraquedistas na Praça do Povo, com a presença do Secretário Regional da Educação e do General Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira.

10h30 às 11 horas – Batismos de voo no Aeroporto da Madeira para crianças de 10 Concelhos da Ilha da Madeira, com a presença do S.Exa. o Secretário Regional da Educação e do General Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira.

12 horas – 2º salto de competição na Praça do Povo

15 horas – 3º salto de competição na Praça do Povo, salto de TANDEM (com passageiro) seguido da cerimónia de entrega de prémios, com a presença de Sua Excelência o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, do Exmo. Secretário Regional da Educação, Dr. Jorge Carvalho e do General Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira.