Sábado cinzento e alguns aguaceiros na Madeira

O fim-de-semana arranca com períodos de céu muito nublado na Madeira, com possibilidade de chuva, sobretudo nas vertentes norte e terras altas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipa ainda vento fraco a moderado, de 10 a 25km/h, do quadrante leste, rodando para quadrante sul. A temperatura mínima aponta para os 14 graus e a máxima para os 19 graus.

O IPMA também prevê períodos de céu muito nublado para a cidade do Funchal, com a mesma intensidade de vento, do quadrante leste para o quadrante sul.

No mar, as ondas de noroeste na Costa Norte terão entre os 2 a 2,5 metros, diminuindo, gradualmente, para entre de 1 a 1,5 metros. Na Costa Sul, esperam-se ondas de sul/sudoeste com 1 a 1,5 metros, caindo depois para menos de um metro. A temperatura da água do mar andará pelos 18 a 19 graus centígrados.

Para o Porto Santo o IPMA prevê um arranque de fim-de-semana com o céu parcialmente nublado.

Como na Madeira, a mínima no Porto Santo será de 14 e a máxima de 19 graus. A água do mar rondará os 18 graus.