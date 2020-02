Rupturas no fornecedor levam ao cancelamento de exames no SESARAM

Através de comunicado, o Serviço Regional de Saúde (SESARAM) informa que “devido à dificuldade em assegurar o normal funcionamento do agente de contraste para imagiologia (Magnevist) por ressonância magnética, por parte do seu fornecedor, alguns exames de ressonância magnética agendados para o dia de amanhã (quinta-feira - 13 de Fevereiro) foram cancelados”.

Segundo a mesma nota, “desde o final do ano passado que o fornecedor deste produto para uso em diagnóstico por ressonância magnética tem fornecido quantidades inferiores às pretendidas pelo SESARAM, devido a ruptura do produto na origem”, pelo que “o Serviço de Saúde da Região tem mantido contactos regulares com o fornecedor deste produto, de modo a ultrapassar esta situação e assegurar o normal funcionamento do Serviço de Imagiologia, nomeadamente a realização das ressonâncias magnéticas. Neste momento existe uma encomenda, urgente, pendente, para entrega nos nossos serviços”.

“O fornecedor reconhece o problema, o qual, é comum à maioria das unidades hospitalares que utilizam este agente de contraste para imagiologia (Magnevist). Lamentamos o incómodo do cancelamento de alguns dos exames de ressonância magnética agendados e asseguramos que assim que seja possível os utentes afectados por esta situação serão contactados com um novo agendamento”, pode ler-se.