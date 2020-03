Rui Barreto na viagem inaugural do novo miniautocarro eléctrico Karsan Atak

O secretário regional de Economia, Rui Barreto, marca presença, amanhã, pelas 11 horas, na Rua do Conselheiro, na viagem inaugural do novo miniautocarro eléctrico Karsan Atak, que se encontra a ser testado pela Horários do Funchal desde o dia 28 de Fevereiro.

O Karsan Atak Electric é um miniautocarro 100% eléctrico, tem 8,3 metros de comprimento, 2,4 de largura e capacidade para 57 passageiros. O novo modelo foi concebido para dar resposta à necessidade de redução da poluição sonora e atmosférica nos centros urbanos e faz parte de uma estratégia para a descarbonização no setor do transporte público que tem sido levada a cabo pela Horários do Funchal.

O miniautocarro fará testes na Horários do Funchal, em todas as carreiras, excepto nas zonas altas, até dia 13 dearço, de modo a avaliar a sua autonomia, a forma de carregamento e, fundamentalmente, a sua versatilidade nas condições orográficas que caracterizam os traçados das carreiras da HF.

Esta iniciativa é desenvolvida no âmbito do projecto europeu Civitas Destinations. A Horários do Funchal é a entidade coordenadora do projecto e a AREAM - Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira – é responsável pela sua implementação.