Rui Barreto garante que demissão de Mário Pereira não impede que as mudanças não se façam, “com outro protagonista”

Rui Barreto, presidente do CDS/PP-Madeira e secretário com a pasta da Economia, garante que a demissão de Mário Pereira como director clínico “não obsta a que as mudanças não se façam, com outro protagonista”.

Numa mensagem na sua página de Facebook, Rui Barreto escreve o seguinte: “Em nome pessoal, agradeço ao Mário Pereira a forma empenhada e leal como procurou assumir o cargo de Director Clínico do SESARAM. Quando se pretende mudar, surgem sempre resistências”.

E continua: “Desta vez, a resistência foi maior do que a vontade de seguir em frente, vontade essa que tinha como objectivo maior dar melhores cuidados de saúde aos cidadãos da Madeira. Isso não obsta a que as mudanças não se façam, com outro protagonista. O Mário foi leal e mais uma vez, interpretou correctamente a sua missão, enquanto servidor público. Sem estar agarrado a lugares, saiu de forma digna e, acredito eu, de consciência tranquila. É essa a forma certa de estar na política”.

José Manuel Rodrigues elogia Mário Pereira, mas não diz mais nada

Já o presidente da ALM, José Manuel Rodrigues, também recorreu ao Facebook, mas pouco ou nada adianta sobre o caso: “Obrigado Mário pela atitude que só o enobrece, pelas razões que sabemos. Quero que saiba que estarei sempre do seu lado esteja onde estiver. Assim me dita a minha consciência e mais não digo”.