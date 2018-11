Rui Barreto defende que “CDS é alternativa ao PSD e PS”

O líder do CDS-PP Madeira acredita que o partido “é a alternativa credível e a esperança”, porque faz “política com utilidade para as pessoas”. Rui Barreto reforçou que as pessoas não têm que escolher apenas entre PSD e PS, no Conselho Regional do CDS-PP, que se realizou hoje, no Funchal.

Rui Barreto fez um balanço dos seus 120 dias à frente do partido e notou que “estamos a começar a incomodar, e isso vê-se não só pelo número de conselheiros presentes nesta sala mas porque ainda hoje (ontem) fiquei meio assustado ao saber das centenas de pessoas que já se inscreveram para o jantar de Natal, que é pago, e mesmo assim as pessoas estão a aderir em força”.

José Manuel Rodrigues, presidente do partido e do Conselho Económico e Social do CDS, apresentou aos conselheiros o plano de actividades deste órgão de consulta, anunciando a criação de 20 grupos de trabalho, num total de 100 pessoas. Os temas a tratar vão desde o sistema político e fiscal, passando pela administração pública regional e até o ambiente e a qualidade de vida.