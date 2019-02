Rui Barreto aborda Estatuto do Cuidador Informal no Porto Santo

O CDS encontra-se no Porto Santo para informar a população local sobre várias matérias de interesse global para ilha, nomeadamente sobre o Estatuto do Cuidador Informal. O partido estará em acções na ilha dourada até esta sexta-feira.

Rui Barreto, no que diz respeito ao Estatuto do Cuidador Informal, referiu que “foi aprovado na generalidade no parlamento regional, sob nossa proposta e também do PSD, mas que agora merecerá atenção na especialidade”. “Estamos no Porto Santo para divulgar a aprovação desta iniciativa, que tem muita importância, pois estamos a falar de um estatuto que vai reconhecer aqueles que cuidam de pessoas que precisam de cuidados de diversa ordem”, disse o líder dos centristas madeirenses.

“Estamos a falar de pessoas que vivem sozinhas, que estão bem de saúde, mas que preferem estar em casa, do que estar num lar” e portanto o “reconhecimento do estatuto do cuidador vai dar a possibilidade de ter uma série de deveres, mas também de direitos, porque quem cuida merece ser reconhecido, precisa de ter uma ajuda pecuniária, financeira para desempenhar essa função, e que o CDS entende ser de 435 euros que é o indexante de apoio social”.

Rui Barreto salientou que o “ parlamento regional foi o primeiro a aprovar este estatuto e hoje na Assembleia da República também será discutido este diploma”.