Rui Abreu mandatário de Pinto de Luz

O ex-secretário-geral do PSD-M e actual presidente do Conselho de Jurisdição, Rui Abreu, deverá ser o mandatário de Pinto de Luz na Região, um dos três candidatos à liderança do PSD nacional que neste momento se apresentam para disputar as eleições a 11 de Janeiro.

O DIÁRIO sabe que o dirigente social-democrata e futuro director regional das Comunidades Madeirenses esteve ontem no Pátio Galé, em Lisboa, na apresentação do candidato social-democrata e vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais.

O apoio de Rui Abreu surge na sequência da estratégia que está sendo concertada dentro do PSD-M com total liberdade de escolha dada aos militantes, estando apenas restricto a Miguel Albuquerque, Pedro Calado, José Prada e Jaime Filipe Ramos qualquer manifestação que não deverão manifestar publicamente a sua inclinação a nenhuma candidatura nas internas, embora se saiba a proximidade que o líder do PSD-M mantém com Rui Rio, no entanto fonte da cúpula dos social-democratas garante que dificilmente o presidente da Comissão Política como o vice-presidente, líder parlamentar ou o secretário-geral vão expressar em quem vão votar.

Uma estratégia que está a ser ‘cozinhada’ na Rua dos Netos para não causar melindre em Lisboa. É que uma declaração mal calculada poderia ‘chamuscar’ os três dirigentes em futuras conversações com a nova direcção. Tudo por que pretendem que desta vez exista uma maior colaboração do novo líder para que exerça maior influência política no sentido de ajudar a resolver diversos dossiers quer dentro do partido quer com o governo de António Costa.

Internamente os social-democratas madeirenses continuam à espera de verbas que ajudem a contrabalançar despesas com campanhas eleitorais que ainda estão por saldar.