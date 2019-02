Rubinal Leal satisfeita pelo facto da Madeira “ser pioneira na criação do estatuto do criador informal”

Rubina Leal, deputada do PSD/M, mostrou-se satisfeita pelo facto de a Região ser pioneira na criação do estatuto do criador informal.

“Há uma grande preocupação por aqueles que cuidam dos que estão dependentes e é, por isso, que a Região tem esta aposta ganha e criou o estatuto do criador que vem valorizar, qualificar e proteger os cuidadores”, afirmou na visita feita pelo grupo parlamentar do PSD/M ao Centro Comunitário da Murteira (Santa Maria Maior) - Garouta do Calhau.

Rubina Leal lamentou o facto de, a nível nacional, estar constantemente a ser adiado este estatuto, congratulando-se pelo facto de, desde a primeira hora, a criação do estatuto do criador informal fazer “parte do programa de Governo”, liderado por Miguel Albuquerque.