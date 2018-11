Rubina Leal diz que “trânsito caótico” deve-se a decisões “irresponsáveis” da CMF

“As decisões irresponsáveis da Câmara Municipal do Funchal (CMF), como o embargo da Ponte Nova ou o afunilamento das Ruas do Bom Jesus e João de Deus, têm resultado no anormal congestionamento do trânsito no centro da cidade”. Declarações da vereadora do PSD na CMF, Rubina Leal, na sequência da Reunião de Câmara que decorreu hoje.

O PSD manifestou a sua indignação pela forma como o executivo camarário tem tratado as questões de mobilidade e de trânsito no Funchal, confrontando os vereadores da Coligação com o caos em que a cidade está mergulhada.

“Todos nós podemos constatar que em horas de maior fluxo de tráfego, existe um constante congestionamento de trânsito”, apontou Rubina Leal, realçando que não consegue “perceber qual é o planeamento que este município tem para cidade”.

A inoperacionalidade dos semáforos foi outra das questões abordadas. “É com frequência que os semáforos não estão a funcionar. Pode ter as suas vantagens, mas grande parte das vezes, como aconteceu hoje, mais um acidente ocorreu numa das nossas artérias, o que põe em risco a segurança dos cidadãos”, alertou a autarca social-democrata.

Perante este cenário, o PSD entende que “a autarquia deve ter uma estratégia bem definida para a mobilidade na cidade, ao invés de colocar constantemente a responsabilidade do trânsito caótico em terceiros”, rematou a vereadora.