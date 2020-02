Rúben Abreu visitou obras no Caminho da Casa Branca

O vereador das Obras Públicas na Câmara Municipal do Funchal, Rúben Abreu, visitou esta semana, as obras de renovação dos ramais de água, que estavam em curso no Caminho da Casa Branca, em São Martinho, nomeadamente na Azinhaga da Casa Branca e no Impasse n.º2 da Azinhaga da Casa Branca.

Rúben Abreu explicou que “estas intervenções surgem na sequência das obras que a Câmara Municipal do Funchal realizou de substituição das redes de fibrocimento no Caminho da Casa Branca. Estes trabalhos consistem na substituição das redes de água e ligação aos ramais prediais existentes no local, numa extensão conjunta de cerca de 100 metros, que se encontravam em mau estado de conservação”.

Este foi um trabalho integralmente executado por meios internos das Águas do Funchal, sem recurso a prestação de serviços de externos, nomeadamente pelos novos canalizadores que entraram ao serviço no início deste ano. “Tínhamos nitidamente uma carência de recursos humanos para esta área, e através de um trabalho de planeamento estratégico, conseguimos contratar vinte e quatro novos colaboradores para integrar os quadros da Autarquia. O nosso Executivo está focado em prestar um serviço de excelência aos nossos munícipes, e este foi mais um passo na nossa aposta de renovação e inovação das águas no Município do Funchal”, concluiu o Autarca.