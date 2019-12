Rotura na rede deixa moradoras do Pilar sem água

A Câmara Municipal do Funchal informa que será necessário interromper o abastecimento de água na zona do Pilar, durante as próximas horas, em virtude de uma “intervenção urgente no sentido de reparar uma rotura na rede”, salientando que a equipa das Águas do Funchal “já se encontra no terreno a tratar da situação”, aguardando-se a solução mais célere possível.

De acordo com a Autarquia, a intervenção deverá durar pelo menos quatro horas, agradecendo a compreensão de todos.