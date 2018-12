Roteiro do Emprego é uma oportunidade para a inserção no mercado de trabalho

O concelho de Santa Cruz recebeu hoje o Roteiro do Emprego, oportunidade para a Secretária Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais explicar a base deste projecto de proximidade com as pessoas desempregadas e acompanhar o que está a ser feito no terreno em relação a esta temática.

Segundo Rita Andrade, o foco desta iniciativa centra-se nos mais jovens devido ao desemprego jovem muito elevado nos diferentes concelhos da Região, admitindo que há ainda “muito trabalho a fazer em conjunto”. Daí que este evento, que tem passado por todos os concelhos da Madeira, sirva para “cada um perceber o seu papel neste rumo à inserção no mercado de trabalho”.

Cada Roteiro do Emprego junta “uma pessoa da parte de quem contrata para explicar o que querem, ajustando o olhar entre a oferta e a procura. Por outro lado é importante haver a presença de alguém que nos desafie sob o ponto de vista da nossa atitude”, salientou Rita Andrade, mostrando que o importante é “motivar as pessoas e mostrar que estamos aqui para vos ajudar”.

Exemplo disso são os 26 pólos de emprego em toda a ilha, que funcionam como apoio de proximidade.

A governante salientou que apesar de haver muito trabalho a fazer, a economia está a reagir e o mais importante é começar e dar o pontapé de saída.