‘Rotary’ entrega cama articulada à Santa Casa de Misericórdia de Machico

Esta quinta-feira, dia 3 de Outubro, e tal como o DIÁRIO avançou na sua edição impressa de hoje, o Rotary Club Machico-Santa Cruz (RCMSC) entrega uma cama articulada à Santa Casa de Misericórdia de Machico.

Na ocasião também será feita a plantação da ‘Árvore da Amizade’ acompanhada de uma placa distintiva, numa zona verde da Santa Casa da Misericórdia de Machico. A plantação da ‘Árvore da Amizade’ é uma marca do movimento rotário e do Rotary Machico-Santa Cruz porque assinala o valor da amizade e da boa vontade de Rotary, legado deixado pelo fundador de Rotary Internacional - Paul Harris, e que ainda hoje os rotários continuam a plantar árvores para simbolizar amizade e companheirismo, para embelezar as comunidades e para contribuir a um mundo mais verde.

Os donativos e toda a intervenção deste clube resultam de financiamentos próprios, através de donativos dos associados e de eventos de angariação de fundos que são realizados regularmente.