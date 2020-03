Ronaldo esperado na Madeira na madrugada de segunda-feira

Cristiano Ronaldo, que esta hora ainda disputa o jogo diante do Inter, é esperado na próxima madrugada na Madeira para visitar a mãe, que continua internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, após sofrer um AVC isquémico na passada terça-feira.

Tal como o DIÁRIO noticiou na manhã deste domingo, o avião privado de Cristiano Ronaldo teve viagem programada para chegar à tarde. Este domingo chegou a ser colocada a possibilidade de adiar todos os jogos do principal escalão do campeonato italiano, entre eles o Juventus-Inter, em virtude de grave surto de coronavírus no país. O Parma-SPAL começou, inclusivamente, com 45 minutos de atraso, a aguardar conversões entre as autoridades governativas e a federação italiana, que decidiu manter os jogos, mas à porta fechada.

Estas indefinições motivaram o sucessivo adiamento do voo de Cristiano Ronaldo para a Madeira, algo que deverá acontecer durante a madrugada desta segunda-feira. Dolores Aveiro continua a recuperar bem.