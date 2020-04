Rogério Correia faz “balanço positivo” à pandemia Covid-19 no Porto Santo

O director do Centro de Saúde e Delegado de Saúde do Porto Santo faz um “balanço positivo” à pandemia Covid-19 na ilha dourada. Em declarações à Rádio Praia, Rogério Correia diz que os dois doentes infectados pelo coronavírus estão “praticamente sem sintomas”, congratulando-se ainda com o facto de a ilha não ter registado mais nenhum caso de Covid-19.

Positivo é também o facto de o número de pessoas em vigilância activa estar prestes a diminuir, passando de 100 para 60, uma vez que os 14 dias de quarentena obrigatório para quem chega à ilha dourada está prestes a terminar para muitas pessoas.

“O grande núcleo que interessa são os contactos directos dos doentes que continuam sem queixas e estão quase a terminar os 14 dias de vigilância”, refere Rogério Correia, salientando que as análises efectuadas entre o 7.º e o 10.º dia estavam “negativas”.

Apesar das “boas notícias”, entende que é cedo para “gritar vitória”, uma vez que pode ter havido contacto de doentes assintomáticos com a população do Porto Santo, sobretudo das pessoas que tiveram contacto com os turistas ingleses que saíram no dia 18 de Março. “É pouco provável que haja alguém infectado, mas pode acontecer”, adverte, recordando que a “vitória” para os baixos números de infectados no Porto Santo está na atitude das pessoas em permanecer em casa, entendendo que assim deve continuar porque “já perceberam que a nossa vitória depende disto”.