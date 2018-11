Rita Andrade diz que Madeira é referência na certificação da qualidade

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, considera que a Madeira é uma referência na área da certificação da qualidade.

“A nossa Região é hoje uma referência na área da qualidade, graças à estratégia e aposta clara do Governo Regional nesta matéria, e ao trabalho de uma grande equipa, hoje aqui representada, e liderada pela Dr.ª Isabel Rodrigues, directora regional da Economia e Transportes, que desde o primeiro momento, abraçou com a maior entrega e dedicação esta causa”, sublinhou Rita Andrade.

A secretária regional falava em representação do Governo Regional, na sessão de entrega de certificados às primeiras seis entidades que obtiveram o reconhecimento no âmbito do Sistema de Reconhecimento da Qualidade e Excelência de Serviço, pelo seu compromisso e empenho na qualidade dos serviços prestados.

Obtiveram nesta segunda-feira, o Reconhecimento da Qualidade e Excelência de Serviço as seguintes instituições: Fábrica Santo António - Francisco Roque Gomes da Silva Sucr. Lda; Escola da APEL; Direcção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa; Aferições - Sociedade Prestações Serviços, Lda.; ECAM - Empresa de Consultoria e Assessoria Empresarial da Madeira, S.A.; e Good Luck Tours - Viagens e Turismo Lda.

Este sistema de reconhecimento, implementado pelo Governo Regional em 2018, é pioneiro a nível nacional e engloba as componentes de Sensibilização e Reconhecimento. “A sensibilização visa fomentar o envolvimento das organizações regionais na temática da qualidade de serviço, através da utilização de ferramentas e metodologias de gestão que promovam o desenvolvimento de abordagens estruturadas e resultados neste domínio”, refere uma nota de imprensa divulgada pela assessoria de imprensa da Secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais.

“A componente de reconhecimento visa premiar as boas práticas das organizações regionais no âmbito da qualidade de serviço, e integra três níveis distintos de reconhecimento, direccionados para diferentes fases evolutivas das práticas e sistemas de gestão implementados.

Destina-se a todas as organizações regionais, independentemente da sua natureza (privada ou pública) ou dimensão, que tenham como objectivo a melhoria contínua da qualidade dos seus serviços.

A governante reiterou o compromisso, já assumido pelo vice-presidente do Governo Regional, de implementar a gestão da qualidade em todos os serviços públicos da Região. Um objectivo ambicioso e desafiador, mas ao mesmo tempo alcançável, espelhado na Estratégia Regional para a Qualidade, implementada desde 2005.