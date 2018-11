Rita Andrade destaca trabalho dos voluntário

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais inaugurou, hoje, no Centro Comercial La Vie, no Funchal, a exposição “Por trás das portas”. Esta é uma iniciativa da Casa do Voluntário que pretende dar visibilidade a instituições que participaram na Feira das Vontades, na Placa Central da Avenida Arriaga e na Praça da Restauração.

Rita Andrade esteve presente na exposição e destacou “a onda de criatividade das obras e referiu a importância do trabalho dos voluntários destas instituições que “muitas vezes não é visível aos utentes e a quem dele beneficia”.