Rita Andrade considera Instituto de Emprego “rampa de lançamento” de projectos

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais visitou, hoje, a ‘FOL Gourmet Popcorn Madeira’, uma empresa criada no âmbito do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados.

Rita Andrade considera que o “Instituto de Emprego tem sido a rampa de lançamento para projectos empreendedores”.

A empresa é causa, sublinha a governante, é um “negócio inovador que resultou da visão empreendedora de um jovem desempregado, emigrante da Venezuela”. Trata-se de um franchising italiano que já possui cinco unidades em Portugal continental e passa agora para a Madeira.

O Instituto de Emprego atribuiu um subsídio de 25 mil euros que, numa primeira fase, permite criar dois postos de trabalho.

O principal produto são as pipocas gourmet, com 30 sabores diferentes. O negócio complementa-se com a venda de chocolates artesanais, café, chocolates quentes, cerveja artesanal, e gelados.

Só este ano, informa Rita Andrade, no âmbito deste programa de emprego, já foram criadas 31 empresas, o que corresponde a 46 postos de trabalho e um investimento total de 487 mil euros.