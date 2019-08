Rita Andrade assinala Dia da Juventude com Prémio ‘Jovem Empreendedor’

O Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), distingue na próxima segunda-feira, 12 de Agosto, seis jovens empreendedores que beneficiaram de apoios do IEM para criar as suas empresas, através do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED). Uma das 15 medidas de emprego disponibilizadas pelo IEM.

A entrega dos prémios ‘Jovem PEED 2019 – Prémio Jovem Empreendedor’ decorrerá, pelas 15 horas, no auditório da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, numa cerimónia que será presidida pela Secretária Regional, Rita Andrade.

Esta distinção surge no âmbito do Dia Internacional da Juventude, assinalado a 12 de Agosto e visa homenagear e premiar os jovens com espírito empreendedor que, numa situação de desemprego, decidiram seguir o seu caminho empresarial, com o apoio do Governo Regional.