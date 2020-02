Risco máximo de incêndio na Ponta do Sol

Com base nos valores da previsão meteorológica, nomeadamente temperatura do ar e humidade relativa, o IPMA coloca esta segunda-feira grande parte da área territorial da costa Sudoeste da Madeira, entre os concelhos do Funchal e da Calheta, em risco de incêndio estimando perigo de incêndio que varia entre risco moderado a risco máximo. Este último – máximo - incide sobre o concelho da Ponta do Sol, enquanto na vizinha Ribeira Brava o risco de incêndio estimado é elevado, o terceiro nível mais gravoso de uma escala de cinco, que vai de risco reduzido a risco máximo. Nos restantes há risco moderado de acordo com a avaliação do IPMA.

Para amanhã, terça-feira de Carnaval, os cinco concelhos mais ‘quentes’ vão continuar em situação de risco, sendo que a Ponta do Sol continuará a apresentar maior risco, desta feita classificado de ‘muito elevado’. Toda a restante área deverá apresentar-se em risco ‘moderado’ de incêndio.