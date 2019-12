Ricardo Veloza ofereceu retrato ao Cardeal D. Tolentino Mendonça

O escultor Ricardo Veloza foi desafiado, por um grupo de amigos e admiradores do Cardeal, a fazer o retrato de D. José Tolentino de Mendonça. O resultado deste trabalho foi oferecido na passada segunda-feira, antes da atribuição da Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira, ao prelado que integra o Colégio Cardinalício.

“É a minha expressão”, foi assim que Tolentino Mendonça reagiu ao receber das mãos do escultor a obra de arte feita em lápis grafitti.

“Contactei várias pessoas que conheciam o Cardeal e todas elas me disseram que refletia a personalidade e o homem de cultura que é o D. Tolentino Mendonça”, disse Ricardo Veloza após a oferta feita no “Salão Rosa”, da Assembleia Legislativa da Madeira, num encontro privado. “Fico feliz com este momento e com esta oportunidade que o parlamento me concedeu para privar com este homem pelo qual tenho uma grande admiração, ainda mais por ser um grande vulto da nossa cultura. Foi um enorme prazer retratar D. José Tolentino de Mendonça”, concluiu o escultor.

Ricardo Veloza é autor de muitas esculturas na Madeira, com destaque para as estátuas de Cristiano Ronaldo, que se encontra em frente ao Museu CR7, de Cristóvão Colombo, da Autonomia da Madeira, dos Carreiros do Monte, do Trabalhador, entre muitas outras obras de arte espalhadas pela Região, em espaços públicos e privados.

O escultor tem visto o seu trabalho ser distinguido no país e no estrangeiro e em 2016 recebeu, do Presidente da República, o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.