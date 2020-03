Riberia Brava com mais de 16 milhões de euros no orçamento regional

Pedro Calado foi à Ribeira Brava explicar que o Orçamento Regional para 2020 reserva investimentos superiores a 16 milhões de euros para este.

Na sessão de apresentação à população, no Salão Nobre da Câmara Municipal, o vice-presidente do Governo Regional anunciou a concretização, já este ano, de obras como a construção da Variante à Estrada Regional 104 na Meia Légua, a reformulação do Nó do Campanário e a consolidação da falésia e construção da rampa e varadouro do Cais da Ribeira Brava.

Perante uma sala cheia, Pedro Calado lembrou outras medidas para a Ribeira Brava, como o Programa de Apoio a Desempregados, que disponibilizou cerca de 4 milhões de euros e abrangeu 755 pessoas, o apoio complementar aos produtores agrícolas, às bordadeiras e aos viticultores e, entre muitos outros, a ajuda domiciliária que assegura 46 assistentes operacionais para 315 utentes ribeirabravenses.