Ribeira da Tabua continua a necessitar de intervenção após 10 anos, diz a CDU

A CDU esteve, esta sexta-feira, dia 28 de Fevereiro, junto à Ribeira da Tabua (Ribeira Brava) para protestar pelo facto de 10 anos após a aluvião de 20 de Fevereiro de 2010, ainda existir “muito por fazer nesta localidade para garantir a segurança de pessoas e bens”

“O Concelho da Ribeira Brava foi um dos mais afectados pela aluvião de 20 de Fevereiro de 2010. Dez anos passados e depois do esbanjamento de muitos milhões de euros da Lei de Meios, verificamos que muito ainda está por fazer. Não é compreensível que existam zonas, afectadas pela intempérie de 20 de Fevereiro, que hoje apresentam maior risco para as populações do que há 10 anos. Falamos especificamente da Ribeira da Tabua, onde de facto em determinadas zonas existiu intervenção, mas que continua a não garantir a segurança de pessoas e bens desta localidade”, afirmou na ocasião o deputado Ricardo Lume.

A CDU considera que, ao longo dos últimos 10 anos, o Governo Regional canalizou verbas da Lei de Meios para “zonas que não eram prioritárias e que nem tiveram prejuízos referentes a Aluvião de 20 de Fevereiro de 2010 deixando, zonas de risco por intervencionar”.

Ricardo Lume nota também que “a propaganda do Governo Regional garante que em 2020 será realizada a segunda fase da canalização da Ribeira da Tabua, mas o que as populações querem efectivamente saber é quando vão ser iniciados os trabalhos e qual a extensão da canalização da referida linha de água, pois existem zonas criticas tanto a montante da zona já intervencionada, nomeadamente no Sítio da Madagua e a jusante no Sítio dos Lugares”.

“Hoje a Ribeira da Tabua, nas actuais condições, continua a representar perigo para pessoas e bens”, remata o comunista.