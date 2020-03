“Rendas do mercado municipal e de espaços comerciais sob a tutela do município, taxas de esplanadas e isenção de pagamento de parcómetros” são as primeiras medidas anunciadas pelo presidente da Câmara da Ribeira Brava como forma de “ajudar comerciantes e munícipes, face aos constrangimentos decorrentes da crise provocada pela pandemia associada ao coronavirus”.

No total, a autarquia estima prescindir de receita na ordem dos 22 mil euros mensais, “mas que é importante em solidariedade com as empresas e pessoas”, explica Ricardo Nascimento numa nota dirigida à imprensa.

O edil ribeira-bravense lembra que “será de pequeno apoio em pequeno apoio que no final se poderão ajudar a manter postos de trabalho e a saúde financeira das nossas pequenas empresas”.

Ricardo Nascimento aproveita ainda para reforçar o apelo da autarquia para que “as pessoas continuem a dar o exemplo de civismo e a cooperar com as autoridades, para assim conseguirmos todos juntos ganhar este desafio pela saúde de todos”.

As referidas medidas foram aprovadas na Reunião de Câmara que se realizou, por teleconferência, esta quinta-feira (19 de Março) e estarão em “enquanto a actual situação crise se mantiver”, deliberou o município.