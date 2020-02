RG3 realiza manhã exercício de Fogos Reais na Ponta do Pargo

O Regimento de Guarnição Nº3 (RG3) irá realizar um Exercício de Fogos Reais, denominado ‘Pedra Viva 2020’, na Freguesia da Ponta do Pargo, nas imediações do Farol da Ponta do Pargo, entre as 10 e 18 horas, desta terça-feira (dia 18 de Fevereiro).

O referido Exercício enquadra-se no Programa de Instrução e Treino da Componente Operacional da Zona Militar da Madeira e envolve o emprego do sistema Metralhadora Bitubo AA 20mm M/81 de Artilharia Antiaérea, da Metralhadora Browning M2 HB 12,7mm e outro armamento de menor calibre.

Por razões de segurança, o Comando da Zona Militar da Madeira informa que serão interditadas as zonas envolventes, nomeadamente as áreas marítima e terrestre e serão montados sistemas de aviso/ esclarecimento na área terrestre do Exercício para prestar qualquer informação.

Alerta-se ainda que “a realização do exercício produzirá algum ruído, resultante dos disparos efectuados e da deflagração de munições. Chama-se à atenção da população que não devem tocar em quaisquer artefactos/ munições que, eventualmente, possam ser encontrados, pedindo-se que apenas comuniquem o facto à PSP, ou ao Regimento de Guarnição Nº3, com a maior brevidade possível, através dos telefones:

PSP: 291 208 400.

RG3: 291 765 579 ou 291 765 580.”