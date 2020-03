Se os hospitais ficarem sem capacidade de resposta, os casos de coronavírus na Região serão encaminhados para a estrutura militar. Esta é uma das medidas que podem ser adoptadas, caso o Covid-19 chegue em força à Madeira. O vírus já obrigou a TAP a cancelar mil voos e está a levar os finalistas a um estado de preocupação, pois as suas viagens estão em risco, bem como o dinheiro que já investiram. Em Portugal, nove pessoas estão infectadas com o coronavírus. Estas notícias fazem parte da manchete da edição impressa de hoje do DIÁRIO de Notícias e pode ler entre as páginas 2 e 5.

No desporto, saiba que Carlos Pereira foi constituído arguido. O presidente verde-rubro foi acordado pela GNR às 7 horas da manhã, devido à operação ‘Fora de Jogo’, que durou 14 horas. Ainda no que diz respeito ao Marítimo, um agente desportivo exige 255 mil euros ao clube. Por seu lado, o CD Nacional ganhou uma acções que estava a ser ‘julgada’ na FIFA. Por fim, o União negoceia dívida com Santa Cruz. Estes assuntos desportivos podem ser acompanhados entre as páginas 16 e 19.

Já na Justiça, sete marinheiros são julgados por agressão a militar. Mais pormenores para ler na página 13.

Olhando a política, saiba que o PSD tem novo regulamento de quotas. Os detalhes estão na página 7.

Por fim, terminamos com o Bordado Madeira que é candidato a Maravilha da Cultura Popular. Damos a conhecer o concurso na nossa última página.

