Reviver a história e as tradições no “Camacha de ontem, Camacha de sempre”

Com início marcado para as 18h30, realiza-se, neste sábado, dia 13 de Julho, na Camacha, o Cortejo Etnográfico ‘Camacha de ontem, Camacha sempre’, iniciativa organizada pela ADESCA – Associação de Desenvolvimento Social e Cultural da Camacha – integrada nas Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

Esta iniciativa, que recupera tradições, nomeadamente o desfile que se realizava há 50 anos e assenta numa recolha rigorosa de informação baseada no espólio da conhecida Comendadora Maria Augusta, envolve, aproximadamente, cerca de 500 figurantes e dez carros alegóricos, mobilizando as várias associações e grupos culturais da Freguesia da Camacha.

Este cortejo é uma das várias componentes que integra a animação prevista, no âmbito deste projecto, ao longo de todo o fim-de-semana, onde estarão em evidência a gastronomia, os usos e costumes, o artesanato, a etnografia, entre muitas outras atracções destinadas tanto aos residentes quanto aos turistas.