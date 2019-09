Reutilizar embalagens: uma prática sustentável

Vivemos num mundo baseado na ideia de extrair, consumir e eliminar e, como consequência, este costume será a causa de muitos problemas que enfrentaremos num futuro não muito longe, caso não tomemos outra atitude.

Muitas pessoas não têm consciência de que pequenas ações feitas no dia-a-dia podem proporcionar alterações benéficas e incríveis no planeta. Com este pensamento, a Seta Verde Higiene, Lda incentiva o consumo de produtos de limpeza concentrados e a reutilização das embalagens visando a preservação e a manutenção da natureza.

A importância de reutilizar embalagens

-A eliminação incorreta das embalagens

Estimulada pelos avanços tecnológicos e, em grande parte, pela publicidade que nos estimula sempre a consumir mais, a sociedade está cada vez mais presa ao hábito de comprar impulsivamente, sem pensar nos caminhos que aquele produto tomará a partir daquele instante.

É importante lembrar que o plástico é o principal constituinte de embalagens de produtos de limpeza, como detergentes, amaciantes, sabão em pó e outros de ação multiuso. É necessário ter este facto em conta, principalmente porque produtos deste tipo são utilizados por todas as pessoas e todos os dias, exigindo que uma grande quantidade de matéria-prima seja extraída da natureza contínua e desrespeitosamente.

-Os impactos no meio ambiente

O não aproveitamento das embalagens ou a sua produção exacerbada provoca impactos, muitas vezes, irreversíveis no ecossistema.

Quando uma embalagem não é reutilizada, o plástico acaba por poluir o solo e lençóis freáticos, seja pelo próprio material, que não é biodegradável, seja pelo resto de substâncias que, quando não eliminadas corretamente, afetam a água e os alimentos.

Somado a isso, embalagens de plástico consomem muita energia e também muito dióxido de carbono, tanto na sua síntese, como no transporte de água necessário para a sua produção, indo contra a ideia de sustentabilidade.

Os produtos concentrados e os seus reflexos na natureza

-Menos material usado, mesma eficácia

De modo a reverter este cenário, muitas empresas e indústrias oferecem alternativas inteligentes para continuarem a vender os produtos necessários para o quotidiano das pessoas e reduzir ao máximo o impacto deste consumo. Duas destas estratégias passam pela reutilização de embalagens e pela comercialização de produtos concentrados.

No caso dos produtos concentrados, o desenvolvimento destes assenta em investimentos que procuram diminuir a quantidade de consumo de determinados compostos, porém sem alterar a eficácia do produto. Como consequência, o desempenho mantém-se o mesmo e, em certos casos, a embalagem torna-se reduzida.

-O papel do consumidor

Infelizmente, a sociedade ainda está presa aos antigos hábitos de consumo. Há uma certa desconfiança na compra destes produtos mais concentrados, uma vez que eles são uma aposta recente no mercado.

É necessário que o consumidor coloque na balança a importância de substituir os produtos tradicionais pelos concentrados. Além de auxiliar na economia, a sustentabilidade será uma atuante, mas para isso, a sociedade precisa de se consciencializar da devida importância dessas pequenas atitudes que serão grandiosas para o futuro.

Os benefícios para a sociedade e para o meio ambiente

-Vantagens económicas a curto e a longo prazo

Os benefícios proporcionados ao reutilizar embalagens são percebidos a longo e a curto prazos.

Ao utilizar produtos concentrados e ao reutilizarem-se as embalagens, uma menor quantidade de embalagem será produzida e por consequência haverá uma redução no uso de plástico proporcionando um maior carregamento pelos meios de transporte, de cada vez que os transportem, resultando numa redução do número de transportes necessários.

-Vantagens ao meio ambiente

A reutilização de embalagens é uma prática sustentável já conhecida há bastante tempo, contudo não é totalmente utilizada por falta de hábito da parte do consumidor.

Aproveitando a mesma embalagem, uma menor quantidade de matéria-prima será retirada do meio ambiente. No caso do plástico, que tem a sua origem no petróleo, a prática da reutilização de embalagens será a economia de uma fonte de energia esgotável, cuja exploração afeta, e muito, o meio ambiente. Somado a isso, quanto menos plástico é usado, menor será a emissão de gases poluentes na atmosfera, seja na síntese ou no transporte deste material.

Por fim, quando a eliminação dos plásticos for feita corretamente, os solos, lençóis freáticos e ecossistemas poderão ser poupados do descaso que temos com aquilo que poderíamos aproveitar.

Reutilizar embalagens é uma prática que devemos incentivar cada vez mais e é de grande valia para todos os que desejam preservar o meio ambiente com atitudes sustentáveis para as próximas gerações.

A Seta Verde - Higiene, Lda possui uma oferta variada de produtos de limpeza concentrados profissionais da sua marca registada Biosoluções e sistemas de Higiene e Limpeza, adequados a todas as tarefas de higiene e limpeza profissional e doméstica.

Tenha como lema otimizar a limpeza e ser sustentável!

Ficou com dúvidas? Contacte-nos para conhecer os nossos produtos e serviços e como estes poderão contribuir para melhorar o seu bem-estar e da sua família e conseguir poupanças assinaláveis!

Estamos sempre disponíveis para ajudar na implementação de processos e sistemas que tornam a sua limpeza mais inteligente.

É importante implementar nos processos de limpeza e higienização os procedimentos corretos. Solicite um dos nossos consultores para avaliar e apresentar os melhores procedimentos a ser adotados.

Faça a sua parte!