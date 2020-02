Retomada a normalidade nas chegadas ao Aeroporto da Madeira

Está retomada a normalidade na operação aérea com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, em virtude da melhoria das condições atmosféricas – visibilidade - na zona de influência do aeroporto. Os aviões que estavam ‘em espera’ ao largo da Costa Norte já aterraram – pela cabeceira do lado de Machico –, normalizando o movimento aéreo, pese embora os atrasos motivados pelos tempos de espera ‘no ar’ – cerca de meia hora.

Apenas o voo da British Airways foi divergido para Porto Santo.