Resultado do teste por coronavírus a mulher na Madeira conhecido hoje ao final do dia

Depois de ontem ter sido confirmado um segundo caso suspeito de infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) na Região Autónoma da Madeira, hoje ao final do dia vai ser conhecido o resultado do teste laboratorial à mulher de 28 anos que foi internada em isolamento na Unidade de Medicina Nuclear do Hospital Dr. Nélio Mendonça

Segundo pudemos apurar, a madeirense que veio de Itália e apresentava os sintomas associados ao Covid-19, foi sujeita a recolha de amostras biológicas para análise, que serão conhecidos hoje, mas não conseguimos ainda apurar se a informação será dada por comunicado ou por conferência de imprensa.

No primeiro caso ocorrido há precisamente uma semana, que deu negativo para o Covid-19, também uma jovem do Funchal que viera de Itália, a comunicação dos resultados foi feita por comunicado do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE).

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição deste domingo, o facto da mulher ter vindo de Itália até ao continente português e depois de Lisboa para a Madeira, tendo ainda estado num café do Funchal, obrigou a que fossem accionados os mecanismos de despiste e informação de potenciais novos infectados (caso se confirme ser este um), nomeadamente passageiros do avião no qual veio para a Madeira, aeroporto e também num café onde esteve na manhã de ontem no Funchal. O DIÁRIO sabe ainda que os pais da mulher estão em isolamento preventivo em casa.