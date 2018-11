Restaurantes madeirenses mantêm estrelas Michelin

Tanto o restaurante ‘Il Gallo d’Oro’, como o ‘William’, mantêm as estrelas Michelin no guia para 2019. A boa notícia foi avançada esta quarta-feira, durante a Gala Ibérica Michelin, que decorreu em Portugal pela primeira vez, nomeadamente no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Nesse sentido, o espaço liderado pelo chef Benoît Sinthon (‘Il Gallo d’Oro’) mantém as suas duas estrelas Michelin, ao passo que o restaurante ministrado pelo chef madeirense Luís Pestana (‘William’) continua a ostentar uma estrela.

Ao todo foram distinguidos 26 restaurantes, sendo que o ‘Il Gallo d’Oro’ figura num restrito lote de seis espaços com duas insígnias Michelin em território nacional. Já o restaurante ‘William’ mantém os seus padrões de qualidade e faz do chef Luís Pestana o único madeirense a elevar um dos mais prestigiantes ‘selos’ de qualidade da alta cozinha.

Em termos globais, o guia aumentou em quatro as estrelas para Portugal, colocando pela primeira vez nesta lista um restaurante do interior.

Confira aqui a lista completa:

Duas estrelas (6 restaurantes)

Alma - Lisboa (chefe Henrique Sá Pessoa) Novo

Belcanto - Lisboa (chefe José Avillez)

Il Gallo d’Oro - Funchal (chefe Benoît Sinthon)

Ocean - Porches (chefe Hans Neuner)

The Yeatman - Vila Nova de Gaia (chefe Ricardo Costa)

Vila Joya – Praia da Galé (chefe Dieter Koschina)

Uma estrela (20 restaurantes)

A Cozinha – Guimarães (chefe António Loureiro) Novo

Antiqvvm - Porto (chefe Vítor Matos)

Bon Bon – Carvoeiro - (chefe Louis Anjos)

Casa de Chá da Boa Nova - Leça da Palmeira (chefe Rui Paula)

Eleven - Lisboa (chefe Joachim Koerper)

Feitoria - Lisboa (chefe João Rodrigues)

Fortaleza do Guincho - Cascais (chefe Miguel Rocha Vieira)

G Pousada – Bragança (chefe Óscar Geadas) Novo

Gusto by Heinz Beck – Almancil (chefes Heinz Beck e Daniele Pirillo)

Henrique Leis - Almancil (chefe Henrique Leis)

LAB by Sergi Arola - Sintra (chefe Sergi Arola)

L’ And - Montemor-o-Novo (chefe Miguel Laffan)

Largo do Paço – Amarante (chefe Tiago Bonito)

Loco - Lisboa (chefe Alexandre Silva)

Midori – Sintra (chefe Pedro Almeida) Novo

Pedro Lemos – Porto (chefe Pedro Lemos)

São Gabriel - Almancil (chefe Leonel Pereira)

Vista – Portimão (chefe João Oliveira)

William - Funchal (chefe Luís Pestana)

Willie’s - Vilamoura (chefe Willie Wurger)