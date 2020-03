“Responsabilidade social também é individual”

“Se cada um procurar desempenhar deforma positiva a sua cidadania a sua actividade social estaremos a construir uma sociedade mais coesa, equitativa, capaz e competente”, esta foi uma das mensagens transmitidas esta manhã por Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, na sessão de abertura na VI Semana da Economia /Gestão que está a decorrer entre hoje e o próximo dia 6 de Março na Escola Secundária de Francisco Franco numa organização dos professores de Economia e Contabilidade daquele estabelecimento de ensino.

O governante aproveitou a ocasião e sobretudo o tema da iniciativa (‘Economia Social’) para chamar a atenção dos alunos para a responsabilidade de cada um na construção da sociedade. “Nem sempre a gestão individual é bem sucedida. Nem todos os projectos de vida são bem sucedidos e temos de ter uma perspectiva global e uma visão que procure criar as condições para que todos possam ter acesso às condições mínimas, para aquilo que possa dignificar o indivíduo como pessoa humana”, disse Jorge Carvalho, recordando que são variadíssimas as formas de desenvolver essa acção social, são variadas as instituições que têm essa preocupação. E a escola, sublinha, é uma delas. “Enquanto alunos o que desejamos é que neste percurso e espaço que é a escola possam desenhar um projecto de vida que possa ser consistente, capaz de dar sustentação aos vossos sonhos ,e por outro lado, desenvolver competências sociais para que possam ficar atentos a tudo aquilo que vos rodeia e ao desempenho da sociedade.”