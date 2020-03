O arquipélago da Madeira registou uma réplica quase meia hora após o sismo de magnitude 5.3.

De acordo com o IPMA, o abalo foi registado às 21h22 e atingiu a magnitude de 2.4 com epicentro no mar a cerca de 35 quilómetros a Sul de Câmara de Lobos, num local sensivelmente perto do local do primeiro sismo, registado às 20h58.