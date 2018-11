“Renovação do PSD é mais do mesmo”

O presidente do Partido Socialista-Madeira considerou, hoje, que, com a dita renovação do PSD, os madeirenses se preparam para ter “mais do mesmo”.

Emanuel Câmara falava ao início da tarde, no Faial, no encerramento das Jornadas Parlamentares do PS-M, cujo tema central foi o Orçamento Regional para 2019.

O líder socialista aproveitou a ocasião para lançar críticas ao Governo Regional e ao seu presidente, lembrando, por exemplo, que quando Miguel Albuquerque era presidente da Câmara do Funchal tomou uma posição feroz em relação à devolução do IRS por parte do Governo Regional do PSD, na altura gerido por Alberto João Jardim, mas depois, “quando chegou a ser presidente do Governo Regional, esqueceu-se completamente das medidas ferozes que fizeram primeiras páginas e aberturas de telejornais, tendo demonstrado claramente, passados estes três anos de renovação, que não é mais do que uma pessoa que está subjugada ao próprio PSD, a Alberto João Jardim, ou não fosse ele agora recuperar os quadros do passado”.

“Os madeirenses e porto-santenses preparam-se, com esta dita renovação do PSD, para ter mais do mesmo, ou seja, pessoas que vêm sem princípios e o objectivo é atingir o erário, não respeitando as finanças públicas, não respeitando as regras, fazendo aquilo que lhes interessa e que mais apetece”, reforçou.

Por outro lado, o líder dos socialistas madeirenses lembrou que o PS já é um partido de poder na Região, tendo-se afirmado em 2013 quando ganhou quatro câmaras municipais. Emanuel Câmara constata igualmente que o presidente do Governo Regional “copia medidas que as câmaras socialistas tomaram” e questiona por que é que não o fez antes. A título de exemplo, apontou a questão das creches.

Emanuel Câmara referiu também algumas das propostas do PS para Orçamento Regional, entre as quais: a criação de incentivos fiscais para que as empresas se fixem na costa norte, a celebração de contratos-programa entre o Governo e todas as câmaras da Região independentemente da cor política, ou a atribuição de manuais escolares gratuitos até ao 12.º ano.

Emanuel Câmara não deixa também de apontar aquele que considera ser um “desespero demonstrado pelo Governo Regional aquando da apresentação deste orçamento”.

Por seu turno, o presidente do Grupo Parlamentar do PS, fazendo uma análise ao Orçamento Regional para 2019, concluiu que, “em algumas matérias, o Governo Regional faltou à palavra dada e, ao contrário do que tem hoje propalado em vários cartazes na Região Autónoma da Madeira, infelizmente não cumpriu”.

Victor Freitas deu o exemplo das listas de espera para cirurgias, que atingem números astronómicos superiores a 18 mil madeirenses, enquanto quando este governo tomou posse existiam cerca de 16 mil pessoas em lista de espera.

Na área dos transportes, Victor Freitas constata que em 2019 não haverá ferry para o continente todo o ano e que, no que diz respeito ao Porto Santo, em Janeiro a ilha continuará também sem ferry. A prometida revolução em matéria do sector portuário, para baixar os preços das mercadorias que entram na Região, também não tem medidas contempladas no orçamento. Além disso, referiu Victor Freitas, “não se vê medidas de desagravamento fiscal com impacto real na vida dos madeirenses e porto-santenses”.

Por outro lado, o líder parlamentar do PS-M deu conta que “há medidas positivas que o PSD não prometeu apresentar ao longo destes quatro anos e só apresenta no último ano de mandato porque o PS apresenta-se a estas próximas eleições com um candidato forte – Paulo Cafôfo –, que condiciona toda a acção governativa do ano 2019 em matéria de Orçamento”.

Exemplos disso são a contagem do tempo de serviço dos professores, a redução do valor das creches, a redução dos preços dos passes sociais (que o PSD copia – e bem – da República) e a contratação de precários da função pública, enumerou frisou Victor Freitas.