Região tem 7.000 trabalhadores em regime de ‘lay-off’

533 empresas já pediram o ‘lay-off’, totalizando cerca de 7.000 trabalhadores, anunciou esta segunda-feira Miguel Albuquerque, na conferência de imprensa que está a decorrer na Quinta Vigia. Pretende por isso que os mecanismos para a recuperação ocorram de “forma célere e eficaz”, estando em aprovação um conjunto de apoios e outros mecanismos que “serão apresentados” na reunião do governo madeirense desta quarta-feira.

Quanto ao futuro, o presidente do Governo Regional diz que ainda é cedo para definir cenários, mas deixa alguns números: “A estimativa vai depender muito da evolução pandémica. Nós temos umas contas que são fáceis de fazer. Se olharmos para o PIB da Região, nós numa situação de paralisia a Região perde cerca de 430 milhões de euros por mês”, sublinhou Miguel Albuquerque.

“É um cenário que vai alterar completamente as nossas expectativas em relação ao crescimento económico e emprego”, acrescentou o presidente do Governo Regional. “Temos de contar com a ajuda do Estado português e depois da União Europeia, pois temos um trabalho depois deste que é a recuperação da economia”, referiu o presidente do executivo madeirense.