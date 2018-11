Região “não está tão bonita como Calado falou e coisas não são tão fáceis como Cafôfo falou”

Um encontro que o BPI promoveu, esta manhã, numa unidade hoteleira do Funchal, com uma centena de empresários madeirenses serviu de palco para uma guerra de estatísticas protagonizada pelo vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o presidente da Câmara, Paulo Cafôfo.

Enquanto o ‘número dois’ do executivo madeirense apresentou uma série de estatísticas multisectoriais e anuais que comprovam o crescimento da economia regional há 63 meses consecutivos e sublinhou o mérito da estratégia seguida, o autarca funchalense apontou números do mês de Agosto que mostram um arrefecimento no sector do Turismo e defendeu um outro alinhamento das câmaras, Governo e hoteleiros.

Duarte Sousa, empresário hoteleiro e que está preocupado com a desertificação da costa norte, foi o primeiro a pedir a palavra e sublinhou que a realidade não é bem aquela que os políticos ‘pintam’: “Falámos aqui de sustentabilidade e ouvi o discurso do senhor vice-presidente Pedro Calado e ouvi o discurso do dr. Paulo Cafôfo. A ‘pequena’ não está tão bonita como o dr. Pedro Calado falou e as coisas não são tão fáceis como o dr. Paulo Cafôfo falou. Ao meu filho, que foi para a faculdade estudar e a quem as coisas têm corrido bem mas há uma disciplina que não correu tão bem, ainda ontem eu disse-lhe ‘olha que uma vaca não tem só carne, também tem ossos e é preciso roer um bocadinho”.