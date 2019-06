Reduza o volume do seu corpo e a celulite com a Mesoterapia!

A Mesoterapia é um tratamento estético e terapêutico, praticamente indolor, que consiste na administração de um conjunto de injecções ao nível intradérmico por meio de microinjecções localizadas. O tipo de substância aplicada vai depender do paciente e da sua situação, assim como do local a aplicar.

Embora a Mesoterapia na área medicinal seja utilizada para o tratamento de patologias localizadas, no ramo da estética é particularmente usada no emagrecimento, no tratamento da celulite, no tratamento anti-aging e como um reafirmante.

Esta técnica exige, por norma, cerca de dez sessões para conseguir alcançar a redução do volume do corpo e da celulite, pois as microinjecções intradérmicas estimulam a microcirculação e a drenagem linfática, combatendo a retenção de líquidos e a gordura armazenada. Se aliar este tratamento a uma dieta equilibrada e a prática regular de exercício físico obterá os resultados desejados.

Esta técnica permite então uma pele mais lisa e tonificada, a redução da celulite, o emagrecimento localizado de forma efectiva, o combate à retenção de líquidos e reafirma e reestruturar a pele do corpo.

Geralmente não tem efeitos secundários associados, mas está contra-indicada para hipertensos, grávidas e mulheres que estejam a amamentar. É necessário ainda ter atenção aos cuidados a ter antes de iniciar o tratamento.

No dia da sessão não é aconselhável usar qualquer tipo de creme sobre a pele, assim como não deve tomar nenhum medicamento que contenha ácido acetilsalicílico (aspirina) nos dias anteriores ao tratamento, devido à sua capacidade de deixar o sangue mais fino. Uma outra recomendação é que não realize sauna antes da sessão de mesoterapia.

Uma das grandes vantagens constatadas neste tratamento é o facto de este actuar de forma muito localizada, fazendo com que os resultados sejam alcançados com maior rapidez. Por outro lado, o facto do tratamento não se realizar por ingestão oral desta substância eliminam os riscos de efeitos secundários.

Se acha que a Mesoterapia pode ser benéfica no seu caso, informe-se previamente junto de um profissional qualificado.

