Redução dos juros da dívida salva no ‘prolongamento’

Depois de uma tarde e noite de ontem em que as propostas da Madeira foram todas ‘chumbadas’ na comissão de orçamento, hoje, na votação na especialidade do OE2019, no plenário da Assembleia da República, estão a ser revertidas algumas situações.

Depois de ter sido recuperada a proposta do BE que define uma verba para o hospital, agora é a vez da taxa de juro da divida contraída para o PAEF.

Na comissão de Orçamento tinham sido rejeitadas todas as propostas de redução dos juros, entre elas a do próprio governo da República que previa um juro de 2,8% (o actual é de 3,375%) com um spread de 0,15%.

Se não fosse alterada a votação, a Madeira continuaria a pagar um juro muito superior ao que o país paga aos seus credores internacionais.

Esta manhã, o PSD a anunciou que iria alterar a sua votação, viabilizando a proposta do CDS, que prevê que a Madeira pague um juro semelhante ao valor médio do juro do stock da dívida pública nacional. Um valor semelhante ao que era proposto pelo governo da República.