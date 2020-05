Recuperação económica e o apoio às empresas é “prioridade número um” para Miguel Igésias

O líder parlamentar do Grupo Parlamentar do PS-Madeira, Miguel Iglésias fez a abertura das Jornadas Parlamentares que decorrem, neste momento, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, sob o tema a ‘Recuperação Social e Económica - O Papel da Autonomia’.

“A prioridade número um tem de ser a recuperação económica e o apoio às empresas, pois de outra forma passaremos por um período muito difícil. É sobre isto que temos de nos focar e ajudar todas e todos aqueles que representamos”, defendeu o socialista, fazendo uma explicação quanto aos vários sectores que irão necessitar de um grande apoio nesta altura de pós-pandemia.

Miguel Iglésias começou por realçar “que esta crise de saúde pública alterou completamente tudo o que tínhamos planeado até há dois meses atrás”, mas considera que “estamos e bem a adaptarmos às novas circunstâncias que serão muito exigentes”. “Particularmente exigentes para a população que representamos, na Madeira e no Porto Santo”, vincou.

O líder do grupo parlamentar relembrou que esta semana a ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira - disponibilizou um estudo onde fazia uma estimativa assustadora dos próximos anos em termos da actividade económica da Região, perspectivando uma queda superior a 25% no PIB regional, tanto este ano como no próximo, e com perspectivas de em 2022 continuarmos em queda superior a 15%.

No seu entender, “isto pode significar uma destruição irrecuperável de muita da nossa capacidade económica actual, se nada for feito para atenuar as consequências negativas do período de confinamento, e em particular da total paragem do sector do Turismo, que representa cerca de 27% da nossa actividade económica”.

Por outro lado, o deputado socialista apontou que “é preciso ter atenção que o Turismo também faz movimentar outros sectores importantes” e deu como exemplo da Construção Civil, que “nos últimos anos tem sido impulsionada pelos investimentos em novos hotéis, pelo investimento na renovação de muitas unidades hoteleiras”.

Neste sentido, Iglésias considera que as restrições ao tráfego aéreo europeu em vigor neste momento “são um problema, pois sem turistas, a actividade económica na Região fica extremamente limitada e debilitada”.

Dessa feita, o líder parlamentar do Grupo Parlamentar do PS debruçou-se sobre a finalidade destas jornadas, o de falar “sobre este cenário, o de pandemias e pós-pandemia, como forma de reflectir e trabalhar em medidas e em soluções, em políticas e em estratégias que lidem no pós-confinamento com esta crise em diversas vertentes”.

“Isto é um problema comum tanto a nível nacional como regional, e que temos agora de reiniciar e recuperar”, reforça.

Na sua intervenção, o deputado socialista referiu-se ainda à Educação -- “um dos sectores que teve de se adaptar de forma mais ‘brusca’ a estas novas contingências” -- e è relação entre o Estado Central e as Regiões Autónomas, “que são um território economicamente mais frágil decorrente da sua ultra-periferia, que necessitam de apoios específicos, e de uma atenção cuidada”, frisou.

Miguel Iglésias sublinhou, por fim, que “eram grandes desafios antes desta crise sanitária, e agora serão ainda mais, num cenário social e económica que era positivo, e que passou agora a extremamente negativo, com o risco de muitas empresas terem de fechar, com aumento brutal de desemprego, com aumento de problemas sociais que serão agora exponenciados”.

A iniciativa, está ser transmitida em formato online na página do Partido, e conta com as intervenções dos parlamentares socialistas: Miguel Brito e Paulo Cafôfo, deputados na Assembleia Legislativa da Madeira, Carlos Pereira, deputado na Assembleia República, e Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS em São Bento.